Аномальна спека знову накриє Україну: де буде майже +40

В Україну знову наближається африканська спека. Посуха в багатьох регіонах лише посилюватиметься.

Про це розповів синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

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Посуха наближається в Україну

Як зазначає Кібальчич, над країнами Балтії сформувався активний циклон Kirsti, який забезпечує динамічну та нестійку погоду у регіоні. У його межах спостерігаються сильні пориви вітру та значні дощі.

Проте поступово циклон рухатиметься у південно-східному напрямку. Він швидко втратить початкову силу і температурні контрасти зменшаться. Вже з 5 – 6 серпня до України повернеться спекотна погода.

Західні та південні області України зустрінуть спекотну погоду першими, де фіксуватимуться максимальні показники температури +34…+38,

– зазначає Кібальчич.

Дощів у першій декаді серпня не очікується. Однак навіть у другій та третій декаді рівень опадів буде нижчим за норму. Очікується лише 30 – 60% від кліматичної норми. Збережеться також і максимальний рівень пожежної небезпеки.

Посуха повертається в Україну / фото Meteorog