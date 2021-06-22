Аномальна спека у США може стати найгіршою за останні понад 1 000 років, – науковці

У США фіксують найбільш спекотну погоду за останні понад 1 000 років. Аномалії створюють передумови для історичної посухи та масштабних пожеж.

Американські науковці зазначають, що найвищі температури спостерігають у західних регіонах країни. У Солт-Лейк-Сіті стовпчики термометрів досягли рекордного рівня – 107 градусів за Фаренгейтом (42 – за Цельсієм).

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Вчені вивчають аномалії

Доцентка кафедри наук про Землю Каліфорнійського університету Кетлін Джонсон заявила, що нинішня посуха потенційно може стати найгіршою за останні 1 200 років.

Причина пов'язана безпосередньо з кліматичними змінами, спричиненими людиною. Те, що ми зараз переживаємо, не є природним. Це безсумнівно викликано діяльністю людини, викидами парникових газів,

– наголосила вона.

Загроза масштабних пожеж

Своєю чергою вчений-кліматолог з Лос-Анджелеса Деніел Свейн зазначив, що проблема полягає не тільки у спекотній погоді, а ще й у загрозі виникнення масштабних лісових пожеж.

Окрім цього, науковець з Техасу Катарін Хейхо додала, що сьогодні вже нікого не дивують стихійні лиха. Однак, за її словами, загрозливим є те, з якою частотою вони стаються останнім часом.

Через кліматичні зміни Україна також переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів. Уже в найближчі 30 – 40 років країні загрожує опустелювання великих територій.