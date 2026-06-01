Чи буде червень аномально спекотним: синоптикиня розповіла, чого очікувати в Україні

Червень в Україні очікується теплішим за кліматичну норму, оскільки, ймовірно, середня температура протягом найближчого місяця буде дещо вищою за багаторічні показники. Але значних відхилень не прогнозують.

Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чи буде спека у червні?

Наталія Птуха повідомила, що середньомісячна температура протягом цього місяця очікується вищою за кліматичну норму на 1,5 градуса, тож упродовж червня температурний фон загалом відповідатиме теплому початку літа.

Синоптикиня розповіла, що фахівці наразі передбачають показники від 19 до 23 градусів тепла. Натомість дещо прохолодніші умови прогнозують для Карпат та Кримських гір, там очікується близько від 16 до 20 градусів тепла.

Тобто червень все ж таки повинен бути теплий, ну або принаймні близький до своєї кліматичної норми. Опади очікуються в межах 49 – 90 міліметрів у гірських районах – 117 – 171 міліметр. Це загалом у межах норми, тобто 80 – 120% від неї,

– уточнила вона.

Водночас представниця Укргідрометцентру зауважила, що літні опади в Україні зазвичай розподіляються нерівномірно, через що кількість дощів може суттєво відрізнятися залежно від регіону та конкретної місцевості.

За словами фахівчині, навіть у межах одного міста погодні умови можуть бути контрастними. Наприклад, в одному районі можуть пройти інтенсивні зливи, тоді як в іншому, грубо кажучи, не випаде жодної краплі дощу.

Чого очікувати від погоди?

Також Наталія Птуха повідомляла, що щонайменше впродовж першої декади червня сильної спеки на території України чекати не варто, оскільки загалом температурний фон залишатиметься близьким до кліматичної норми.

Але до кінця поточного тижня очікується поступове потепління. Уже на початку червня температура повітря почне повертатися до кліматичної норми, а подекуди на вихідних може встановитися по-справжньому літня погода.