Хвиля спеки з Європи дістанеться України: коли і де очікувати до +36 градусів

В Україну на вихідних прийде хвиля спеки із західної Європи. В регіонах очікується підвищення температури повітря до 34 – 36 градусів тепла.

А найспекотнішими будуть останні дні червня. Про це повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

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Наскільки сильну прогнозують спеку?

Останніми днями країни Західної Європи накрив масштабний антициклон, що приніс розпечене африканське повітря та екстремальну спеку. Наприклад, у Франції стовпчики термометрів сягнули 45 градусів тепла. Тепер гаряче повітря рухається у бік Німеччини, Польщі та західних регіонів України.

Синоптик зазначає, що на шляху до України повітря змішається з прохолоднішими повітряними масами, тому очікуються 34 – 36 градусів тепла.

За даними фахівця, найспекотнішими днями прогнозують 29 – 30 червня. У цей період температура повітря вночі не опускатиметься нижче 20 градусів тепла.

Наприкінці червня світловий день ще тривалий, а ніч – коротка. Тому після заходу сонця повітря охолоджуватиметься неохоче. За таких умов організм не встигає повноцінно перепочити від спеки,

– зауважив Віталій Постригань.

Попередній прогноз свідчить, що початок липня також може бути спекотним та посушливим.

Раніше Іван Семиліт зазначав, що найвищі температури очікуються здебільшого у західних регіонах країни, а східні області залишатимуться під впливом поля зниженого атмосферного тиску. Тому там буде дещо прохолодніша погода з показниками від 19 до 25 градусів тепла.