Літня спека продовжується: у Києві зафіксували чергові температурні рекорди

Температура повітря в Україні тримається аномально високою для вересня. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії.

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Погода залишається спекотною, як у серпні

За даними кліматологів, 16 вересня в Києві було зафіксовано найвищу мінімальну температуру повітря для цього дня, що не опустилася нижче 17, 5 градусів тепла. Це значення на 0, 9 градуса вище за попередній рекорд, встановлений у 1955 році.

Крім того, мінімальна температура повітря у Києві 15 вересня стала найвищою зафіксованою для цього дня та становила 19, 4 градуса.

Довідка. Раніше встановлений рекорд 1909 був перевищений на 1, 9 градуса. Середньодобова температура також виявилася рекордною для цієї дати — 23, 3 градуса, що на 0, 2 градуса більше, ніж попередній рекорд 1909 року, і на 7, 7 градуса вище за кліматичну норму.

Мінімальна температура повітря у столиці 14 вересня стала найвищою для цього дня, не опустившись нижче за 17, 1 градуса тепла. Раніше встановлений рекорд 2011 був перевищений на 0, 6 градуса.

Зазначимо, що з початку місяця було зафіксовано сім рекордів температури.