Чи вдарить аномальна спека в Україні: синоптикиня розкрила, якою буде температура невдовзі

Найближчими днями в Україні збережеться нестійкий характер погоди, проте температурний фон поступово підвищуватиметься, тому наближається літнє тепло. Попри це, аномально спекотних значень чекати не варто.

Про це повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі для РБК-Україна.

Дивіться також Атмосферний фронт принесе дощі у частину областей: де погіршиться погода в Україні

Яких температур чекати?

Наталія Птуха повідомила про подальше підвищення температури повітря в Україні завдяки надходженню повітряних мас із заходу та південного заходу, що сприятиме встановленню літніх температурних показників у більшості регіонів.

Тобто ще і не критична спека, і вже не холодно. Така класична літня температура,

– розповіла вона.

Утім, за її словами, у суботу, 6 червня, у західних областях, а в неділю, 7 червня, на Правобережжі денна температура буде дещо нижчою через більшу кількість опадів. Там стовпчики термометрів покажуть від 20 до 25 градусів тепла.

Що буде з погодою надалі?

Представниця Укргідрометцентру додала, що надалі температурний фон суттєво не змінюватиметься. Температура повітря у нічні години становитиме від 10 до 17 градусів тепла, а вдень коливатиметься від 20 до 27 градусів тепла.

Таким чином спекотної погоди найближчим часом по території України не очікується. На її думку, подібні температурні показники є комфортними та здебільшого відповідають літньому та звичному для нас характеру погоди.

Крім вищезгаданого, Наталія Птуха зауважила, що на ситуацію впливатимуть періодичні дощі. Вона додала, що опади та відсутність виснажливої спеки створюватимуть сприятливі умови для рослинності і аграрного сектору.

До слова, загалом до кінця поточного тижня в Україні переважатиме суха та комфортна погода завдяки впливу антициклону, проте частину регіонів зачепить атмосферний фронт із дощами та незначним зниженням температур.