Спека почне відступати: синоптик розповів, коли стане прохолодніше в Україні

Спека в Україні почне поступово слабшати завдяки холодному атмосферному фронту, який принесе прохолоднішу повітряну масу. Водночас у частині регіонів ще зберігатимуться високі температурні значення.

Про це розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу, яке вийде незабаром.

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Коли послабиться спека?

Іван Семиліт розповів, що невдовзі почне надходити прохолодніша повітряна маса через проходження атмосферного фронту, який рухатиметься із заходу на схід. Тому вже 3-4 липня очікується тенденція до незначного похолодання.

За його словами, у ніч на 3 липня температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла у більшості областей. Уже 4 липня у західних, північних та більшості центральних регіонів уночі очікується від 12 до 18 градусів тепла.

Удень 3 липня у західних та Вінницькій областях температура повітря буде від 21 до 27 градусів тепла, а у більшості північних регіонів становитиме від 24 до 30 градусів тепла. Водночас в інших частинах країни ще буде дещо спекотно.

Там синоптики прогнозують від 28 до 34 градусів тепла, подекуди стовпчики термометрів зростуть до 36 градусів тепла. А вже 4 липня денні максимуми майже по всій Україні знизяться на ще щонайменше від 3 до 6 градусів.

Фахівець пояснив, що винятками стануть захід та крайній захід, оскільки там послаблення спеки, як зазначали вище, розпочнеться раніше, натомість інші регіони відчують зниження температурних показників дещо пізніше.

На що варто звернути увагу?

Раніше повідомляли, що загалом погода в Україні залишатиметься спекотною та переважно сухою. Але уже незабаром до деяких областей почне надходити холодний атмосферний фронт, який принесе грози, зливи та шквали.

До речі, синоптик Ігор Кібальчич також зазначав, що впродовж найближчого тижня на території України здебільшого очікується період спекотної погоди, а місцями пройдуть грозові зливи у супроводі шквалистого вітру та граду.