Літня спека повертається: синоптик назвав приблизну дату
В Україні прогнозують підвищення температур після періоду нестійкої погоди з грозовими дощами. Потепління можливе вже наступного тижня.
Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
Наскільки буде спекотно?
За прогнозом синоптика, 13 – 15 липня припиниться надходження прохолодного повітря з півночі, а вітер послабшає. Отже, він буде комфортнішим та теплішим.
Втім, дощі не залишать територію країни. У денні години, особливо у другій половині дня, очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Подекуди навіть йтиме град і можливі шквали зі швидкістю 17 – 22 метри за секунду.
Температура повітря вночі цими днями становитиме +13...+18 градусів. Удень буде дещо тепліше – у межах +23...+28 градусів.
Як уточнив Постригань, наявні наразі прогностичні моделі свідчать про повернення спеки орієнтовно з 16 липня. Так, погода у другій половині робочого тижня може принести меншу кількість опадів. Проте температура повітря підвищиться до +16...+21 градуса вночі та до +26...+31 градуса удень.
Атмосфера готується до стабілізації, тому літо знову набиратиме обертів,
– додав синоптик.
Нагадаємо, на 13 липня по областях прогнозують дощі. Подекуди вони супроводжуватимуться грозами. Опади оминуть лише південний схід. На Сході країни пригріє до +28 градусів, а також там можливі шквали до 15 – 20 метрів за секунду.