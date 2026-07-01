Спека до +37 утримається в більшості регіонів, але подекуди пройдуть дощі: погода на 2 липня
Літня спека не відступає й продовжить виснажувати українців у четвер, 2 липня. Лише на Заході подекуди можливі дощі.
Детальний прогноз погоди опублікували в Укргідрометцентрі.
До теми Де припече до +38 та коли почнуться дощі та послаблення спеки в Україні: інтерв'ю про погоду в липні
Чого чекати від погоди 2 липня?
Погоду й надалі визначатиме сухе розпечене повітря тропічного походження й поле слабкого тиску, тож здебільшого в Україні утримається спека.
Чого не скажеш про деякі західні області. На регіон суне активний атмосферний фронт із Західної Європи, який може створити нестійку погоду з дощами різної інтенсивності. Жителів Заходу очікують як помірні, так і значні опади подекуди з грозами. Там спека трошки спаде.
До того ж, жителів спіткають шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
На решті території переважатиме невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східного напрямку, у західних регіонах поступово зміниться на північно-західний, швидкість 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 18 – 23 градуси. Вдень очікується 29 – 34 градуси, у центральних і південних областях місцями сильна спека до 35 – 37 градусів, а на заході – 26 – 31 градус.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +31…+33;
- Ужгород +25…+27;
- Львів +25…+27;
- Івано-Франківськ +27…+29;
- Тернопіль +28…+30;
- Чернівці +30…+32;
- Хмельницький +28…+30;
- Луцьк +27…+29;
- Рівне +27…+29;
- Житомир +30…+32;
- Вінниця +28…+30;
- Одеса +25…+27;
- Миколаїв +31…+33;
- Херсон +30…+32;
- Сімферополь +28…+30;
- Кропивницький +31…+33;
- Черкаси +28…+30;
- Чернігів +30…+32;
- Суми +28…+30;
- Полтава +28…+30;
- Дніпро +30…+32;
- Запоріжжя +30…+32;
- Донецьк +29…+31;
- Луганськ +30…+32;
- Харків +30…+32.
Погода на 2 липня / Укргідрометцентр
До слова, представник Укргідрометцентру Іван Семиліт в інтерв'ю для 24 Каналу повідомив, що цього року середня температура липня буде на 2 – 3 градуси вищою за кліматичну норму. І це при тому, що передні роки в липні в окремих регіонах України фіксували температуру понад +40 градусів.