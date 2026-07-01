Спека до +37 утримається в більшості регіонів, але подекуди пройдуть дощі: погода на 2 липня

Літня спека не відступає й продовжить виснажувати українців у четвер, 2 липня. Лише на Заході подекуди можливі дощі.

Детальний прогноз погоди опублікували в Укргідрометцентрі.

До теми Де припече до +38 та коли почнуться дощі та послаблення спеки в Україні: інтерв'ю про погоду в липні

Чого чекати від погоди 2 липня?

Погоду й надалі визначатиме сухе розпечене повітря тропічного походження й поле слабкого тиску, тож здебільшого в Україні утримається спека.

Чого не скажеш про деякі західні області. На регіон суне активний атмосферний фронт із Західної Європи, який може створити нестійку погоду з дощами різної інтенсивності. Жителів Заходу очікують як помірні, так і значні опади подекуди з грозами. Там спека трошки спаде.

До того ж, жителів спіткають шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

На решті території переважатиме невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східного напрямку, у західних регіонах поступово зміниться на північно-західний, швидкість 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 18 – 23 градуси. Вдень очікується 29 – 34 градуси, у центральних і південних областях місцями сильна спека до 35 – 37 градусів, а на заході – 26 – 31 градус.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +31…+33;

Ужгород +25…+27;

Львів +25…+27;

Івано-Франківськ +27…+29;

Тернопіль +28…+30;

Чернівці +30…+32;

Хмельницький +28…+30;

Луцьк +27…+29;

Рівне +27…+29;

Житомир +30…+32;

Вінниця +28…+30;

Одеса +25…+27;

Миколаїв +31…+33;

Херсон +30…+32;

Сімферополь +28…+30;

Кропивницький +31…+33;

Черкаси +28…+30;

Чернігів +30…+32;

Суми +28…+30;

Полтава +28…+30;

Дніпро +30…+32;

Запоріжжя +30…+32;

Донецьк +29…+31;

Луганськ +30…+32;

Харків +30…+32.



Погода на 2 липня / Укргідрометцентр

До слова, представник Укргідрометцентру Іван Семиліт в інтерв'ю для 24 Каналу повідомив, що цього року середня температура липня буде на 2 – 3 градуси вищою за кліматичну норму. І це при тому, що передні роки в липні в окремих регіонах України фіксували температуру понад +40 градусів.