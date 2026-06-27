Сильна спека розжарить Україну до +38: прогноз погоди на 28 червня

Неділя, 28 червня, буде ще одним днем сильної спеки в Україні. Подекуди стовпчики термометрів показуватимуть +38.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 28 червня?

У неділю на небі буде невелика хмарність.

У східних, Дніпропетровській, вдень і у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. А на решті території буде без опадів.

Вітер цього дня буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме +16 – +21, а вдень +29 – +34.

Найсильніша спека буде у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях – +35 – +38.

А от у східних регіонах буде найпрохолодніше – +23 – +28.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +29…+31;

Ужгород +33…+35;

Львів +33…+35;

Івано-Франківськ +33…+35;

Тернопіль +32…+34;

Чернівці +33…+35;

Хмельницький +30…+32;

Луцьк +32…+34;

Рівне +32…+34;

Житомир +31…+33;

Вінниця +30…+32;

Одеса +29…+31;

Миколаїв +32…+34;

Херсон +31…+33;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +29…+31;

Черкаси +28…+30;

Чернігів +27…+29;

Суми +25…+27;

Полтава +27…+29;

Дніпро +27…+29;

Запоріжжя +27…+29;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +23…+25;

Харків +24…+26.

Прогноз погоди на 28 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що Європа зараз страждає від нестерпної температури. Аномальна спека б'є рекорди й забирає людські життя. Вона спершу охопила країни Західної та Центральної Європи, а потім продовжила рухатися на Схід.