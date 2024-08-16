Друга хвиля спеки: як довго буде в Україні, коли і де найбільше пригріє

Сильна спека знову насувається на Україну. Вже незабаром температура може перевищити +35 градусів.

Про це на брифінгу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха сказала, в яких областях чекати найбільшої спеки, передає 24 Канал.

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Сильна спека в Україні

Птуха зауважила, що до України наближається друга хвиля спеки. Воно розпочнеться вже з завтрашнього дня, – 17 серпня будуть вищі значення температури.

До цього на територію нашої держави впливав антициклон, було без опадів. Однак, повітряні потоки в ньому направлені з Північного Заходу. Тобто з північних широт надходило більш прохолодне повітря.

Надалі цей антициклон буде відходити у північно-східному напрямку від нас. На територію України буде впливати слабко виражене поле зниженого тиску. Синоптикиня пояснила: це означає, що час від часу може бути більше хмарності, втім, буде надходити тепле повітря з Південного Заходу.

Експертка зауважила, що високі значення температури, перш за все, будуть у південно-західних і південних областях.

Ось уже з завтрашнього дня по багатьох південних і південно-західних областях вже може бути сильна спека, тобто +35 – +37 градусів. Поки що перші два дні 17 – 18 серпня – місцями, але потім, до 21 серпня, буде утримуватися. Переважно це Південь та Захід України, і відповідно буде сильна спека,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, що сильна спека якраз-таки класифікується з +35 градусів, а до +34 – високі значення температури. З суботи в багатьох областях уже +29 – +34. Тим часом на Південному Заході та Півдні +35 – +37 може бути.

За розрахунками, до 25 серпня може утримуватися сильна спека. По південних областях буде точно, у межах ось цих подекуди +35 – +37 градусів. Дещо легше буде по західних і північних областях. Пік припаде з 17 по 21. Потім для західних і північних буде певне послаблення,

– зауважила синоптикиня.

Водночас додала, інформацію ще треба уточнювати, адже погодні процеси мінливі. До речі, не очікується абсолютно суха погода, без опадів. Зокрема, на Заході можливі дощі.

Тим часом у південно-східних областях переважно буде без опадів. Це сприятиме високому рівню пожежної небезпеки.