"Спекотна хвиля" накрила Україну: синоптик розповів, коли очікуються зміни

Хвиля спеки, що накрила Україну, лише починає набирати обертів. За попередніми прогностичними розрахунками, ближче до вихідних розпочнеться перебудова синоптичних процесів.

Про таке повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

На що зміниться спека?

Синоптик розповів, що спека продовжує посилюватись. У понеділок, 3 серпня, найвищу температуру повітря вдень зафіксували у місті Могилів-Подільський на Вінниччині. Там повітря прогрілося до +36,1 градуса.

Нинішню спеку зумовлює висотний гребінь антициклону, який підтримує надходження сухого розпеченого субтропічного повітря. До того ж повітря прогріває активне серпневе сонце.

Водночас синоптик зауважив, що після тривалих періодів спеки погода зазвичай змінюється не поступово. Похолодання у такому випадку часто супроводжуються грозами, зливами, градом і шквалами.

Це логічний фінал будь-якої потужної хвилі тепла. Не забуваємо, що контраст температур – це головне джерело літньої стихії,

– додав Постригань.

За попередніми прогнозами, перебудова синоптичних процесів можлива з п'ятниці, 7 серпня. Однак поки що говорити про деталі таких змін зарано, пояснив фахівець.

У прогнозі погоди на тиждень повідомлялось, що місцями показники температури повітря можуть сягати +40 градусів. А послаблення спеки очікується лише на вихідних.