Чи варто чекати екстремальної спеки: синоптики розповіли, якою буде погода у найближчі 10 днів

Найближчим часом температура повітря в Україні дещо зміниться. Однак сподіватися на різке похолодання поки що не варто.

Україну не покидає аномальна спека, а в різних містах фіксують температурні рекорди. Про погоду найближчими днями розповіла речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає 24 Канал.

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Чи знизиться температура повітря

На жаль, синоптики не прогнозують сильних змін у погоді в найближчі 10 днів.

Найближча перспектива – послаблення тієї спеки, яка є. Але одразу зазначу, що досить різкого зниження температури ми не очікуємо, трохи вона послабиться, вже не буде таких екстремальних температур,

– розповіла синоптикиня.

За її словами, після того, як 18 – 19 липня відбудеться перебудова, на територію України знову почне впливати інший антициклон. Однак повітряна маса буде вже не настільки спекотною.

Але все одно досить високі значення температури, більш притаманні кліматичним нормам для українського літа, будуть присутні. Сильних змін на найближчі 10 днів поки що не прослідковується,

– підсумувала Наталія Птуха.

До слова, синоптики прогнозують, що ситуація зі спекою з кожним роком може тільки погіршуватися. Цю тенденцію помічають не лише в Україні чи Європі, але й у США.