Спека до +27: коли і де в Україні потепліє у травні

Найближчими днями погода на території України стане ще спекотнішою на щонайменше кілька градусів. Водночас синоптики попереджають про сильний вітер та можливі короткочасні опади.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода найближчими днями?

Укргідрометцентр вказує, що 5 – 7 травня переважатиме суха і відносно стабільна погода. Більшість областей опиняться під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, який пошириться з району Балкан і Чорного моря.

Але удень 7 травня із заходу наблизиться атмосферний фронт, який зумовить короткочасні дощі у західних регіонах. Подекуди вони супроводжуватимуться грозами та посиленням вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Нарешті, до нас надходитиме тепле повітря із південного заходу, лише 05 травня у східних, південних і більшості центральних областей ще залишатиметься прохолодніша повітряна маса,

– зазначають синоптики.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень прогнозують підвищення до 22 – 27 градусів тепла. Дещо прохолодніше буде у східних, південних, а також більшості центральних областей України.

Уночі у цих частинах країни температура повітря становитиме від 6 до 11 градусів тепла. Впродовж денного часу найближчими днями стовпчики термометрів показуватимуть там в межах від 19 до 24 градусів тепла.



Прогноз погоди в Україні на 5 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру



Прогноз погоди на 6 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

На що звернути увагу?

За даними Укргідрометцентру, упродовж 5 – 8 травня на річці Десна триватиме поступове підвищення рівня води, зокрема нижче села Розльоти. Застерігають, що приріст становитиме до 1 – 2 сантиметри на добу.

Це спричинить початкове затоплення низинних ділянок, зокрема території міського пляжу "Золотий берег" у Чернігові. Загрози негативних наслідків поки немає. Водночас біля Новгород-Сіверського поступово зменшуватиметься затоплення заплави.

Попри це, у частині районів Чернігівської області все ще зберігатимуться порушення транспортного сполучення. У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Якою була погода у квітні?

У третій декаді квітня в Україні переважала нестійка та переважно холодна погода, яка в другій половині цього періоду набула аномально холодного характеру для цієї пори року. Були інтенсивні заморозки і шквальний вітер.

Випадали дощі, сніг, мокрий сніг і град. У північних та східних областях подекуди утворювався тимчасовий сніговий покрив. У найхолодніші дні середньодобові показники були нижчими за кліматичну норму на 5 – 9 градусів.

Загалом середня температура повітря за декаду виявилася суттєво нижчою за багаторічні показники і відповідала типовим значення кінця березня-початку квітня, тож це одна з найхолодніших третіх декад квітня з 1961 року.

Нагадаємо, ще наприкінці квітня у Чернігівській, Львівській та Київській областях повідомляли про опади у вигляді незначного снігу. У низці областей оголошували попередження про зниження до заморозків.

Опади протягом періоду розподілялися нерівномірно, зокрема, у західних областях їхня кількість була відчутно меншою за норму, тоді як у східних регіонах переважно перевищувала середні багаторічні значення.