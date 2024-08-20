У Вінниці температурні показники побили рекорд, який тримався 78 років

У Вінниці спека побила рекорд, який тримався 78 років. Максимальна температура повітря в місті перевищила на 1,0 градус Цельсій — рекордне значення 1946 року.

Температура повітря сягнула +35 градусів тепла. Про це повідомила синоптикиня обласного гідрометцентру Олена Гринюк.

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Кожен день фіксується максимальна і мінімальна температура по всіх точках Вінницької області і всього світу. Порівнюються дані з тими, які були до цього. От у даний час у нас була така температура у 1946 році,

– зазначила синоптикиня.

В обласному гідрометцентрі прогнозують, що завтра також буде перевищення норми. Зазначають, що спека прийшла з південного сходу.

"Повітряна маса дуже гаряча, тому так спекотно. Сьогодні і завтра температура буде до 37 градусів", – додали в центрі.

Як довго протримається спека

З 22 серпня у Вінниці спека спадатиме, наступні 2 дні будуть прохолодні. Водночас, за словами Олени Гринюк, зниження температури буде несуттєвим.

"Але це буде не 37, а 30 градусів. І це буде тільки на 2 дні, а потім знову буде потепління до 35 градусів. Протримається це все до кінця серпня", – пояснила синоптикиня.

Зауважте. На тлі високих температурних показників Укренерго повернуло графіки погодинних відключень електроенергії. Якими будуть відключення завтра, ми писали тут.