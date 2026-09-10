В Україні запроваджують спеціальний режим на кордоні з Росією та Білоруссю

Уряд запровадив спеціальний прикордонний режим у кілометровій зоні вздовж кордону України з Росією та Білоруссю. Відповідну постанову Кабмін ухвалив 17 серпня 2026 року.

Документ уже набув чинності, а прикордонники почали впроваджувати передбачені ним правила. Про це повідомили у ДПСУ.

Що відомо про спецрежим на кордоні з Росією і Білоруссю?

Спеціальний режим діятиме протягом усього періоду воєнного стану. Він поширюється на земельні ділянки завширшки 1 кілометр уздовж державного кордону з Росією та Білоруссю.

У цій зоні забороняється вільний в'їзд, перебування, проживання та переміщення людей.

Також не можна проводити роботи, які не пов'язані з обороною України, відсіччю російській агресії або охороною державного кордону.

В уряді пояснили, що такі заходи необхідні для посилення оборони України. Зокрема, вони мають зменшити ризики розвідувально-підривної діяльності та можливих спроб дестабілізації ситуації у прикордонних областях із використанням території Білорусі.

Обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть лише під час воєнного стану.

Яка ситуація у прикордонні?

На Харківщині росіяни щодня намагаються просуватися малими піхотними групами. Вони обстрілюють українські позиції артилерією, КАБами та дронами, а потім намагаються атакувати піхотою.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що найактивніше ворог діє в районі Вільхуватської та Вовчанської громад. Росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні поблизу Артільного, Дегтярного, Малої Вовчої та сусідніх населених пунктів. Українські військові знищують російські групи як після їхнього виходу до кордону, так і ще на підходах.

Водночас на Сумщині активність росіян останніми тижнями знизилася. Там ворог переважно перевіряє українську оборону, але не намагається розпочинати тривалі бої чи активно просуватися. Окремі атаки все ще відбуваються, зокрема в районі Юнаківської громади.

Демченко припустив, що Росії може не вистачати вільних сил для одночасного посилення кількох напрямків.