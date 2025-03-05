З дебатами щодо гарантій безпеки: у ЄС заявили про Спеціальний саміт за участі Зеленського

Завтра, 6 березня, у Брюсселі відбудеться Спеціальний європейський саміт щодо змістовних безпекових гарантій Україні. На нього запросили Володимира Зеленського, однак невідомо, чи це буде фізична зустріч, чи телеконференція.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондента Укрінформу, що цитує високопоставленого офіційного представника ЄС. Це буде перше обговорення перспектив й можливостей миротворчих зусиль у подібному форматі.

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Що відомо про саміт

Оскільки майбутня мирна угода потребуватиме гарантій безпеки, у ЄС розглянуть, яким може бути його залучення до цього процесу. Представник назвав 2 ключові елементи обговорення:

збільшення підтримки, зокрема для ЗСУ, аби Україна була здатна оборонятися у випадку нової агресії Росії;

що саме ЄС готовий зробити, аби розгорнути місії "на землі" для підтримки України.

Навколо цього відбудуться дебати. Тому поки було б передчасним обговорювати деталі. Наразі ми не маємо мирної угоди, ми не маємо припинення вогню, ми навіть поки не маємо переговорів про припинення вогню,

– розповіло джерело.

Окрім того, там наголосили – у зв’язку з позицією США контекст змінився, тож серед країн-членів ЄС, а також серед партнерів, які не входять до союзу, було багато тих, хто підтвердили готовність взяти участь.

За результатами Спеціального саміту в п'ятницю, уранці 7 березня, президент Європейської Ради разом із президенткою Європейської комісії та високою представницею ЄС проведуть телеконференцію.

Зеленський підтвердив свою участь

У вечірньому зверненні 5 березня президент України повідомив про необхідність "відновлення руху на європейському напрямку", зокрема євроінтеграції. Ідеться про кластери в процесі перемовин щодо вступу.

Багато міжнародної роботи сьогодні – я говорив із премʼєр-міністрами Нідерландів, Португалії та Словенії, також говорив з канцлером Німеччини. Дякую за підтримку. Ми готуємося до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі,

– розповів президент.

Нагадаємо, анонсували саміт ще 24 лютого, в треті роковини повномасштабного вторгнення Росії. Його скликав голова Європейської ради Антоніу Кошта, оскільки ЄС "готовий зробити все можливе для своєї безпеки".