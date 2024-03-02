"Спецназ ФСБ веде бій": росіяни стверджують, що заблокували терористів у будинку в Інгушетії
Увечері 2 березня російські ЗМІ облетіла звістка про стрілянину в Інгушетії – там нібито триває контртерористична операція. Що відбувається в Інгушетії – розповість 24 Канал.
Поки не зрозуміло, ким є люди, в яких стріляє ФСБ, чи справді це терористи. Але точно зрозуміло, що Росія веде терор проти України – Володимир Зеленський саме так сказав у своєму зверненні 2 березня. Він пояснив, що удари "Шахедами" по будинках не мають військового сенсу – це терор, який має залякати населення.
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Росіяни заявляють про бій з "терористами" в Інгушетії: що відомо
Інформації про перестрілку поки не дуже багато, проте ширяться численні відео нібито протистояння ФСБ і "терористів".
Стрілянина в Інгушетії 2 березня 2024: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)
Перестрілка розпочалася близько 19:40. На роликах чутно автоматні черги і приліт снаряда по будинку.
У містечку Карабулак невідомі нібито планували теракти в місцях скупчення людей. ФСБ заблокувала підозрюваних у приватному будинку і веде бій – такою є офіційна позиція.
Деякі ЗМІ називають будинок багатоквартирним, а імовірних бойовиків – причетними до "Ісламської держави". У місті оголосили контртерористичну операцію (КТО).
Відео імовірного бою ФСБ і "терористів" у Карабулаку: дивіться ролик
"Кавказ.Реалії" проаналізував, що може робити влада під час режиму КТО:
- ввести обов'язкову перевірку документів;
- обмежити зв'язок;
- виставити блокпости;
- силовики отримають право "видаляти фізичних осіб з окремих ділянок місцевості" - тобто фактично виганяти людей з будинків, а також вилучати транспорт організацій та обмежувати рух на вулицях.
Якщо ми поглянемо на карту, то побачимо, що Карабулак розташований у потенційно вибухонебезпечному регіоні. Неподалік цього міста – Грозний, де були обидві чеченські війни, і Беслан, де стався теракт у школі в 2004 році. Загалом Кавказ є тією територією, яку Росія постійно підкорювала – і яка може відділитися однією з перших.
Де Карабулак в Інгушетії: показуємо на карті
Що цікаво, неподалік є і аеродром Моздок, звідки злітають МіГи.
24 Канал буде стежити за тим, як розгортаються події у Карабулаку, де сталася стрілянина увечері 2 березня.