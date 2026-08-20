Спецоперація "Форест Гамп": Ткач розкрив, хто такий "Вася" з плівок НАБУ

На оприлюднених 19 серпня НАБУ та САП плівках у межах спецоперації "Форест Гамп" фігуранти активно обговорюють збір коштів на заставу для ексміністра енергетики Германа Галущенка. Під час цих розмов неодноразово звучить ім'я "Вася".

Як повідомляє журналіст-розслідувач Михайло Ткач у своєму коментарі на каналі YouTube для видання "Українська правда" за цим ім'ям, згідно з аналізом розслідувачів, ховається відомий бізнесмен Василь Астіон.

Які подробиці можливої причетності Астіона до схеми?

За словами Ткача, ще на початку червня з'явилася інформація про те, що для звільнення Галущенка збирають величезні суми, і до цього процесу може бути безпосередньо дотичний Астіон.

Наразі бізнесмен перебуває за кордоном і, як стверджують джерела в бізнесових колах, мешкає у Відні.

Журналіст підкреслює, що після перших публікацій Василь Астіон особисто телефонував йому, спростовуючи свою участь, і називав це помилкою.

Проте зараз, аналізуючи голоси на записах правоохоронців, розслідувачі припускають, що на плівках присутній і сам бізнесмен.

Хто ще фігурує у схемі?

Деталізуючи масштаб тіньової схеми, Михайло Ткач зазначає, що до внесення застави за одного з головних фігурантів справи "Мідас" була залучена безпрецедентна кількість впливових осіб.

Серед них – велика кількість бізнесменів, чинні та колишні народні депутати, заступниця керівника Офісу Президента, ще один високопосадовець ОП та цілий державний банк. "І очевидно, що всі ці люди не могли виконувати цю задачу без сигналу, і без прохання, і без команди керівництва держави", – наголосив Ткач.

Офіційний запуск спецоперації "Форест Гамп" відбувся 19 серпня 2026 року, коли НАБУ та САП публічно оголосили про викриття злочинної організації, що займалася легалізацією коштів.

Того ж дня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу Президента. Сама експосадовиця підтвердила факт проведення у неї обшуків, вручення підозри та клопотання про запобіжний захід, заявивши, що добровільно подала у відставку задля захисту свого імені в суді.

Цікавою деталлю стало те, що під час проведення слідчих дій детективами НАБУ в помешканні Ірини Мудрої там безпосередньо перебував скандальний забудовник Максим Микитась. За даними ЗМІ, він фактично проживав у її будинку.