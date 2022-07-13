Розгромили в'язницю окупантів і вивели полонених: деталі спецоперації ГУР на Херсонщині

Українські спецпризначенці провели унікальну операцію зі звільнення полонених на окупованій території. Завдяки вдалим діям українських військових з полону було звільнено п'ятьох осіб.

Секретна катівня росіян була розташована в одному із сіл Херсонської області далеко від лінії фронту. Там окупанти утримували п'ятьох осіб. Серед них – один військовослужбовець та один високопоставлений поліцейський. Ще троє – цивільні, за звільнення яких загарбники вимагали гроші в родичів.

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Усіх полонених тримали зі зв'язаним позаду руками та пакетами на головах. І постійно піддавали тортурам, у тому числі били електрострумом.

Андрій, який перебував у полоні, – військовослужбовець. Він отримав поранення під час боїв за Антонівський міст. Але встиг втекти з госпіталю за лічені години до того, як його захопили росіяни. Тож його два місяці переховували патріотичні херсонці. Коли ж він вирішив вибратися на неокуповану територію, то потрапив на ворожий блокпост. Там вони й помітили поранення на його тілі та відправили у катівню.

Щодо поліцейського, то він не називає своє ім'я. Адже його родина і далі перебуває на окупованій території. Він же отримував пропозиції від окупантів перейти на їх бік. Але після відмови був викрадений та піддавався тортурам.

Українські спецпризначенці вирішили ліквідувати катівню окупантів в їхньому тилу. Для цього вони непомітно перетнули лінію фронту та провели блискавичну операцію. При цьому територія навколо будинку мала мінне загородження, а також розтяжки. Та впоравшись з цим, наші бійці ліквідували охоронців тюрми, після чого звільнили полонених та вивезли їх на підконтрольну Україні територію.

Військові зазначають, що ворог був не готовий до таких дій українців. Навіть коли почалася стрільба. Адже самі окупанти неодноразово влаштовували там стрілянину, зокрема для розваг.

Скільки при цьому було ліквідовано окупантів – не вказано. Серед трофеїв українських спецпризначенців – документи усіх російських військових, які катували українців у цій тюрмі.

Сюжет про звільнення українців з полону російських окупантів