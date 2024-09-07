Передали привіт у Крим: джерела повідомили деталі про спецоперацію розвідників "До зірок"

До Дня воєнної розвідки українські кіберспеціалісти провели спецоперацію "До зірок". Під час неї виклали листівки з привітанням ГУР на різні російські сайти, передає 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР.

У листівках, які побачили росіяни 7 вересня, написано "Мудрий пануватиме над зірками". Це гасло ГУР, яке латиною звучить як Sapiens dominabitur astris. Ці слова обома мовами викарбувані на емблемі Головного управління розвідки. Назва спецоперації "До зірок" обігрує їх.

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Які російські об'єкти уразили під час спецоперації "До зірок"

"Поздравляем Военную Разведку Украины – Мудрий пануватиме над зірками". Листівку з таким привітанням сьогодні побачили багато інтернет-користувачів в Росії. Кіберфахівці ГУР МО до Дня воєнної розвідки України провели спецоперацію "До зірок". В ході операції проведено ураження російських об'єктів інформаційної інфраструктури та інтернет-ресурсів – інформація цих ресурсів була знищена (видалена), натомість у звільнених від російських даних об'єктах кіберпростору здійснено розміщення веббанеру з привітанням з нагоди Дня воєнної розвідки України!

– повідомляють джерела 24 Каналу.

Також фахівці ГУР отримали спеціальний доступ та знищили поштові сервери, бази даних та файлові сховища російських промислових підприємств, що займаються виробництвом електронних компонентів для радіоелектронної апаратури, у тому числі для військово-промислового комплексу Росії ("СМКомплект ЕК", "КристЕлеКом", "КОНТУР-НИИРС", "Чип-Проф").



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В ході операції кіберфахівців ГУР були уражені вебресурси російських промислових підприємств, що займаються виробництвом спеціального обладнання для обробки металів, яке в тому числі використовують для виготовлення російської зброї.

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Також уражено популярний інтернет-ресурс тимчасово окупованого міста Сімферополя "Симферопольский форум", який на цей час використовується окупантами для обговорення багатьох питань та поширення пропагандистських наративів. Сьогодні вранці читачі "Сімферопольського форуму" побачили повідомлення від ГУР МО України.



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Операція "До зірок" є продовженням серії успішних зламів ворожих вебресурсів та серверів, виведення з ладу інформаційних та інфраструктурних систем на території Росії. Кіберпростір став ще одним фронтом у сучасній війні, і фахівці ГУР вже готують нові операції,

– кажуть наші джерела.