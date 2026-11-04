Спецоперація "Карфаген": НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку, – медіа

Детективи НАБУ 4 листопада затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку. Затримання відбулося під час масштабної антикорупційної спецоперації "Карфаген".

Про це повідомляє видання "Українська правда" із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Які подробиці?

Посадовця схопили невдовзі після оприлюднення офіційних даних про викриття злочинної організації.

Її учасники систематично платили хабарі високопосадовцям силових відомств за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших нелегальних бізнесів.

Погрози зброєю та блокада слідчих дій

Раніше антикорупційне бюро повідомило про конфлікт під час проведення слідчих дій за ухвалою Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, один із керівників спецслужби заблокував доступ до помешкання та погрожував детективам вогнепальною зброєю. Згодом журналісти з'ясували, що йдеться саме про Сергія Дуку, чия охорона спрямовувала на детективів зброю з лазерними цілевказівниками.

До місця протистояння також викликали спецпризначенців спецслужби, однак детективам вдалося реалізувати судову ухвалу та провести необхідні заходи.

Розкриття схеми через вилучений телефон

Слідчі дії щодо високопосадовців СБУ активізували після дослідження листування в телефоні раніше затриманого Андрія Осіпова на прізвисько "Кримінал".

У межах справи детективи провели обшуки не лише в Дуки, а й у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука та посадовця департаменту захисту національної державності Олександра Ковальчука.

Загалом детективи НАБУ спільно з прокурорами САП влаштували близько 70 обшуків по всій території країни.

Слідство встановило, що синдикат охоплював посадовців поліції, прокуратури та кримінальних авторитетів, які покривали наркотрафік, виробництво контрафактних цигарок і фальшивих грошей.

У СБУ офіційно заявили, що повністю сприяють законним процесуальним діям і підтримують неупереджене слідство. Водночас керівництво Нацполіції відсторонило своїх співробітників, які фігурують у провадженні, на період проведення службового розслідування.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, масштабна операція спрямована на повну ліквідацію мережі нелегальних бізнесів, які роками користувалися заступництвом окремих силовиків.