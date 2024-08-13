"На це б ніхто не наважився": як Курська операція змінить співвідношення сил на фронті

Спецоперацію в Курській області у західних ЗМІ вважають сміливим рішенням України, завдяки якому Росії завдано потужного удару. Проте події у російському регіоні можуть бути частиною глобальнішого плану.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зазначивши, що Україні вдалося кардинально змінити сприйняття Росії у світі. Прорив у Курській області в іншому ракурсі висвітлює, зокрема, перспективу додаткової військової підтримки нашої країни.

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Реалізували слабку позицію ворога

Просування українських сил вглиб ворожої території також може розв'язати питання щодо дозволу західних країн Україні завдавати ударів їх далекобійною зброєю по Росії.

Просування на Курщині – це додаткова і остаточна мотивація наших партнерів щодо надання відповідного дозволу. Тепер українським дипломатам потрібно максимально "дотиснути" союзників, а мотиваційної бази в них уже достатньо,

– наголосив Буряченко.

Крім цього, метою цієї спецоперації, на його думку, було максимально якісно реалізувати слабку позицію ворога, зробити це дуже швидко і на якомога більшій площі російської території.

Проте, вважаю, що це тільки початок і лише частина більшого "пазлу". Той факт, що Україна офіційно оприлюднила свою позицію щодо Курської спецоперації, свідчить про виконання усіх її цілей,

– підкреслив політолог.

Оскільки Україна розірвала всі "червоні лінії" Росії, у Кремля, за словами Буряченко, залишився останній аргумент – використання ядерної зброї.

Дуже мужній крок

"Прорив російського кордону на Курщині – це дуже мужній крок з боку українського керівництва. На це б ніхто не наважився – перевірити "на слабо" і дати ляпаса Владіміру Путіну. Він опинився в позиції цугцвангу, адже розуміє, що використання ядерної зброї остаточно поставить крапку на Росії і на його режимі", – впевнений він.

Якщо реалізація цієї спецоперації дозволить Україні отримати дозвіл від Заходу на те, щоб бити далекобійною зброєю по Росії, це значно розширить можливості українських сил.

"Завдання ударів вглиб російської території на відстань 200 – 250 кілометрів не дозволить ворогу формувати угрупування поблизу лінії боєзіткнення. Водночас ЗСУ зможуть ефективно працювати по носіях ракет і КАБів. Це своєю чергою дозволить перекинути частину українських сил на пріоритетніші напрямки та надалі здійснювати не тільки оборону, але й динамічні контрнаступи", – наголосив Олексій Буряченко.