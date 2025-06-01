Малюк під час спецоперації "Павутина": фото, заряджене на нову "бавовну"

СБУ у неділю, 1 червня, провела історичну спецоперацію "Павутина". За деякими даними, було атаковано уже 5 російських аеродромів.

У СБУ показали свого голову Василя Малюка під час цієї спецоперації, передає 24 Канал із посиланням на джерела.

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Малюк розглядав карти летовищ, де дислокуються "міги"

За кілька годин після початку спецоперації "Павутина" з'явилося промовисте фото із Малюком.

Історичність моменту зашкалює! Голова СБУ Малюк під час проведення спецоперації "Павутина",

– прокоментували в СБУ світлину.

Там також зауважили, що це фото заряджене на нову "супербавовну" в Росії.

Малюк під час спецоперації "Павутина" / Фото СБУ

За даними моніторів, Малюк на фото, ймовірно, розглядає карту із 5 аеродромами, на яких перебувають борти МіГ-31К – носії аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал", які складно перехоплювати українській ППО.

Нагадаємо, що наразі відомо про атаку БпЛА на аеродроми "Оленья", "Дягілєво", "Бєлая", "Воскрєсєнськ", "Іваново".

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої було уражено 41 літак стратегічної авіації Росії, готували понад півтора року.

Орієнтовні втрати Росії уже могли перевалити позначку 2 мільярди доларів.