Спецоперація СБУ на Львівщині: затримано кримінальних авторитетів – фото

Співробітники Служби безпеки України затримали у Львівській області учасників організованого угруповання. Їх підозрюють у причетності до низки резонансних злочинів у різних регіонах України і за кордоном.

Учасники банди можуть бути причетні до вимагання, розбійних нападів, викрадення людей і замовних вбивств. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Що відомо про діяльність злочинної групи на Львівщині

До складу угруповання входили представники криміналітету, раніше судимі за тяжкі і особливо тяжкі злочини.

Діяльність організації координує один із відомих в Україні "злодіїв у законі". Учасники угруповання також мають тісні зв'язки із транснаціональними злочинними групами.

Двох учасників групи затримали під час передачі їм 2 тисяч доларів від підприємця, у якого ті, за замовленням європейського бізнесмена, вибивали неіснуючий борг у розмірі 10 тисяч доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили вогнепальну і холодну зброю, а також велику кількість свідоцтв про смерть, документи сторонніх осіб на нерухомість, боргові розписки на сотні тисяч доларів, а також чорнові записи по операціях з незаконним видобутком бурштину.

Силовики затримали кримінальних авторитетів на Львівщині / Фото СБУ