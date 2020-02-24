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      Спецоперація СБУ на Львівщині: затримано кримінальних авторитетів – фото

      -
      СБУ провела спецоперацію на Львівщині / ssu.gov.ua

      Співробітники Служби безпеки України затримали у Львівській області учасників організованого угруповання. Їх підозрюють у причетності до низки резонансних злочинів у різних регіонах України і за кордоном.

      Учасники банди можуть бути причетні до вимагання, розбійних нападів, викрадення людей і замовних вбивств. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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      Що відомо про діяльність злочинної групи на Львівщині

      • До складу угруповання входили представники криміналітету, раніше судимі за тяжкі і особливо тяжкі злочини.
      • Діяльність організації координує один із відомих в Україні "злодіїв у законі". Учасники угруповання також мають тісні зв'язки із транснаціональними злочинними групами.
      • Двох учасників групи затримали під час передачі їм 2 тисяч доларів від підприємця, у якого ті, за замовленням європейського бізнесмена, вибивали неіснуючий борг у розмірі 10 тисяч доларів.

      Під час обшуків правоохоронці вилучили вогнепальну і холодну зброю, а також велику кількість свідоцтв про смерть, документи сторонніх осіб на нерухомість, боргові розписки на сотні тисяч доларів, а також чорнові записи по операціях з незаконним видобутком бурштину.

       

      Силовики затримали кримінальних авторитетів на Львівщині / Фото СБУ

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Львова Новини політики
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