Спецпредставник США Кіт Келлог прибув до Києва
Вранці 19 лютого спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог приїхав до Києва. Його зустрічала пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Кіт Келлог прибув до Києва
Зранку 19 лютого стало відомо про прибуття Кіта Келлога в українську столицю. Посадовця зустріла американська амбасадорка Брінк.
Після прибуття в Київ він зробив першу заяву.
Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо,
– заявив Келлог.
Він також додав, що справді вірить, що "війна не розпочалася би, якби Трамп був тоді президентом".
"Він розуміє, що люди страждають, розуміє, які руйнування. І ми хочемо, щоб це завершилося", – сказав Келлог.
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Нагадаємо, що ще на початку лютого ЗМІ повідомляли, що Кіт Келлог найближчим часом має прибути до України із візитом.
Декілька днів тому – 17 лютого під час перебування у Брюсселі спецпредставник Трампа поділився з журналістами своїми планами. Він розказав, що у вівторок прибуде до Варшави. А вже звідти вирушить потягом до Києва та буде в столиці України у середу вранці.
Також Кіт Келлог розповів, що його візит триватиме 3 дні. Тоді він підтвердив, що зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Водночас спецпредставник не сказав, чи поїде на передову.
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