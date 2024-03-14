Спецпідрозділ ГУР знищив ворожий комплекс "Муром-М" та вантажівки окупантів

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "КАБУЛ 9" знищив російський комплекс відеоспостереження "Муром-М" та вантажівки окупантів.

Відповідне відео спецпризначенці опублікували у телеграмі. Зазначають, що спецпідрозділ "КАБУЛ 9" продовжує виявляти та знищувати російських окупантів у Запорізькій області.

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Розвідники виявили та спалили два вантажних автомобілі та позашляховик російських ворога, а також російський комплекс відеоспостереження "Муром-М".

"Продовжуємо боротьбу за територіальну цілісність та незалежність України!", – зазначили розвідники.

Спецпризначенці знищили російський "Муром-М": відео

Раніше спецпідрозділ ГУР "КАБУЛ 9" на Запорізькому напрямку успішно уразив два вантажних автомобілі та багі окупантів, а також стартові позиції FPV-дронів росіян, де перебували ворожі оператори.

До слова, упродовж доби захисники ворогу завдали значних втрат. Упродовж доби Сили оборони знищили 970 російських вояк та близько ста одиниць техніки. З початку війни втрати російської армії сягнули 427 840 окупантів.