Спецпризначенці полку поліції "САФАРІ" почали зачистку Бучі

Українські герої продовжують звільнення Київщини від російських окупантів. Наші сили проводять зачистку територій, з яких вдалося прогнати ворожих солдат.

Українським військовим вдалося звільнити Бучу від російських окупантів. Тепер потрібно провести зачистку від диверсантів та ворожих посібників.

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Зачистка Бучі

У місті працюють бійці полку спеціального призначення Нацполіції "САФАРІ" Окрім спецназівців працюють фахівці вибухотехнічної служби, адже окупанти люблять залишати по собі міни.

Правоохоронці перевіряють кожен куточок міста та надають допомогу місцевим мешканцям. Наші бійці на звільнених територіях роблять усе, щоб українці якомога скоріше змогли повернутися до своїх домівок.

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