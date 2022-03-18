Спецпризначенці працювали в тилу ворога: знищили БТР з десантом і "Тигр" з командиром
18 березня 2022 , 07:45Читать новость на русском
Українські захисники здійснили успішну спецоперацію в тилу ворога. Група спецпризначенців знищила російський "Тигр" та БТР.
Відео спецоперації оприлюднило командування ССО ЗСУ. Наші бійці влучно використали NLAW.
Важливо ЗСУ за добу частково знищили й зупинили 2 російські полки
Спецоперація завершилася успішно
Наші спецпризначенці ліквідували російський "Тигр" з високопосадовцем 35 армії. Крім того, дистанційним підривом ТМ-62 вдалося знищити БТР-82 з десантом.
Наші бійці знищили техніку ворога: дивіться відео
Додамо, що українські зенітні ракетні війська та винищувальна авіація протягом минулої доби уразила 14 повітряних цілей ворога, з яких:
- 7 літаків,
- вертоліт,
- 3 безпілотники,
- 3 крилаті ракети.
Через суттєве скорочення людських ресурсів країна-агресор проводить приховану мобілізацію.
Як минула доба, 17 березня, в Україні: дивіться відео