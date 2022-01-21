Спецпризначенці провели потужні тактичні навчання на території аеропорту "Антонов"

Правоохоронці Київщини 20 січня на території аеропорту "Антонов" провели тактико-спеціальні навчання. До маневрів залучили також працівників інших служб.

Зокрема, участь у навчаннях взяли спецпризначенці КОРД, ППОП, кінологічні та вибухотехнічні служби поліції Київщини спільно з СБУ та ДСНС. Так бійці удосконалюють навички та відпрацьовують скоординовані дії, це допомагає налагодити координацію в умовах надзвичайних ситуацій.

Читайте також Військові навчання та розташування ракет: у НАТО готові до переговорів з Росією

З якою метою провели заходи

В ході навчань перевіряли чи дієво взаємодіють установи при проведенні ООС. Також вдосконалювали підготовки сил та засобів, які залучають до антитерористичних заходів на об’єкті з масовим перебуванням людей.

Керівний склад завдяки таким навчанням удосконалив те, як приймати рішення та керувати особовим складом. Також вчились організовувати обмін інформацією між бойовими групами.

Учасники навчань на практиці відпрацювали сценарії розвитку терористичних подій. Також вони перевірили дієвість розроблених документів із застосування сил та засобів, які залучають до проведення АТО. Під час тренувань використовували холості набої і пристрої для імітації вибухів.

Тренувались на території аеропорту "Антонов" / Фото Нацполіція

Правоохоронці наголошують, що такі заходи є важливими задля попередження диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури регіону.

Військові навчання в Україні у 2022 році

На території України у 2022 році планується 9 багатонаціональних військових навчань. Участь в них візьмуть десятки тисяч військових країн-членів НАТО.

На фінансування витрат, які пов'язані з підготовкою та проведенням навчань на території України та поза її межами, у 2022 році передбачили 106,5 мільйонів гривень.

Водночас у США заявляли, що Росія наразі не робить кроків для деескалації ситуації біля українських кордонів. Вашингтон вкотре наголошував, що всі військові навчання Москви мають бути прозорими.

Ви маєте побачити масштабні військові навчання на Житомирщині: дивіться відео