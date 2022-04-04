Спецпризначенці ССО знайшли російський "Бук" і схрон боєприпасів до нього: фото трофею

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші військові здобули чимало трофеїв у вигляді російської зброї та техніки. 3 квітня список поповнився ще одним зенітно-ракетним комплексом "Бук".

На знахідку натрапили група ССО України разом з бійцями руху спротиву. Фото трофею оприлюднили на офіційній сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у фейсбуці.

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Черговий трофей ЗСУ

Під час здійснення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій поблизу одного з населених пунктів України, наші військові виявили російський ЗРК "Бук". Зазначається, що поруч із покинутим комплексом також було знайдено схрон росіян, у якому вони сховали боєприпаси, іншу зброю та своє спорядження.

Воїни ССО вдячні рашистам за подарунки та продовжують пошуки, щоб сповна "віддячити" їм за трофеї,

– підкреслили у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Черговий трофей ЗСУ / Фото Командування Сил спеціальних операцій

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