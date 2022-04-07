Спецпризначенці захопили російські "Буки", які придатні для використання

Українські військові в чергове поповнили свою колекцію технікою російських окупантів. Поки ворог відправляє додому вкрадені в Україні пральні машини та міксери, наші захисники відбивають ворожі "Буки".

Полювання триває

Про захоплення російської техніки повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ. Українці захисники відібрали в окупантів декілька одиниць техніки протиповітряної оборони.

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Під час проведення спеціальних дій спецпризначенці відібрали у ворога комплекси БУК М1 та ЗРК БУК М2.

Як зазначили у пресслужбі Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, захоплена російська техніка придатна для використання.

Кілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група ССО України під час проведення спеціальних дій. Зокрема мова йде про БПУ комплексу БУК М1, ЗРК БУК М2. Зазначимо, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання,

– йдеться у повідомленні.

Також українські захисники опублікували світлини російської техніки, яка тепер служитиме на благо України.



Захоплена техніка / Фото спецпризначенців



Захоплена техніка / Фото спецпризначенців



Захоплена техніка / Фото спецпризначенців

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