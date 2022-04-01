У спецслужбах Болгарії викрили мережу шпигунів Росії: відреагували президент і прем'єр країни

Прокуратура Болгарії 31 березня провела обшуки в місцевому Державній агенції "Національної безпеки". Річ у тім, що частину працівників спецслужби підозрюють у шпіонажі на користь Росії.

Про ці обшуки повідомило Болгарське національне телебачення з посиланням на власні анонімні джерела. Проте згодом щодо російських агентів висловилися президент Болгарії Румен Радєв і прем'єр-міністр Кирил Петков.

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Нещодавно там вже викривали агентів Кремля

Про те, що в ДАНБ можуть бути російські шпигуни Спеціалізованій прокуратурі повідомили інші працівники спецслужби. Злочинну діяльність своїх колег викрили контррозвідники агенції.

У ДАНБ міцна імунна система, і я думаю, що вони активно працюють над тим, щоб не допустити жодних зламів у системі з точки зору шпигунської діяльності,

– сказав Румен Радєв.

Варто зауважити, що це був уже не перший такий скандал у країні за місяць. Другого березня контррозвідка виявила генерала запасу, який знову шпигував на користь Кремля.

Також у цей день викрили шпигунську діяльність російського дипломата. Внаслідок цих подій, влада Болгарії вислала двох російських дипломатів.

Інтереси Кремля всюди однакові

Кирил Петков сказав, що знає про це розслідування деяку інформацію. Проте наразі він не може озвучити все, щоб не завадити слідству.

ДАНБ наполегливо працює. Це досить велика мережа агентів у Болгарії – російська мережа. Наразі ми бачимо, що вона працює на різні інтереси,

– сказав прем'єр.

За його словами, один із напрямів діяльності цих агентів зосереджувався на псуванні відносин між Болгарією та Північною Македонією. Росія прагне, щоб у Західних Балкан не було європейського майбутнього.

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