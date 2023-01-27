Спецслужби Росії готують чергову спецоперацію з дискредитації Резнікова, Малюка і Єрмака, – ГУР

27 січня 2023, 19:51
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Джерело:

Головне управління розвідки Міноборони

Російські загарбники ведуть не тільки війну на фронті, але й проводять інформаційно-психологічні спецоперації. Найближчим часом ворог хоче розгорнути чергову кампанію з дискредитації керівництва силових структур.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Дискредитаційна кампанія включатиме вкиди в українських та міжнародних ЗМІ.

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Автор: Іван Магуряк