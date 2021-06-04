Спецслужби Росії хотіли взламати комп'ютери держустанов України

СБУ виявила, що російські спецслужби надсилали шкідливі файли на комп'ютери українських органів влади. Хакери планували вразити мережі місцевого самоврядування й об’єктів критичної інфраструктури.

На початку червня хтось здійснив масову розсилку, вдавшись до підміни адреси. Повідомлення нібито надсилало управління патрульної поліції Києва.

До речі Російські хакери Revil відповідальні за атаку на JBS: як відреагував Байден

Російські спецслужби хотіли "хакнути" комп'ютери українських установ

Шкідливе програмне забезпечення, яке поширювали спецслуюжи, ініціює встановлення засіб віддаленого адміністрування на уражений комп'ютер. Це дає можливість іноземній спецслужбі віддалено здійснювати повний контроль. Встановлено контрольно-командні сервери, які розташовані у Росії.

Кіберфахівці рекомендують провести термінову перевірку інформаційно-телекомунікаційних систем. Зокрема потрібно використати індикатори, що опубліковані в платформі "MISP-UA".

Атака російських хакерів на JBS

Нещодавно російські хакери здійснили масову атаку на найбільший м'ясопереробний комбінат у світі JBS.

1 червня через інцидент компанії в Австралії довелося повністю зупинити роботу.

Йшлося навіть про можливе подорожчання м'ясної продукції у США через зупинку виробництва.

ФБР заявило, що за атакою стояла російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi). JBS надійшла вимога про викуп від хакерів.