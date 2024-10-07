У спецзакладі на Львівщині вихователька жорстоко побила дитину: журналісти оприлюднили відео

Журналісти отримали відео жорстокого поводження з дітьми в навчально-реабілітаційному центрі в Львівській області. Зокрема, до них застосувалася фізична сила.

Таке відео видання "Українська правда. Життя" отримала у розпорядження від джерела, якому запис передали діти.

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Насильство над дітьми у спецзакладі на Львівщині

На оприлюднених кадрах видно, як вихователька б'є дитину залізним прутом. Після того, як дитина опиняється на канапі – вихователька продовжує її бити кулаками, зокрема по голові.

Коли ж дитині вдається вирватися, вихователька агресивно зупиняє її і повертає на диван, називаючи при цьому "скотинякою". За цим спостерігають інші вихованці закладу.

У спецзакладі на Львівщині вихователька била дитину: дивіться відео

Увага! Присутні чутливі кадри

Що відомо про скандал навколо спецзакладу

Скандал навколо навчально-реабілітаційного центру на Львівщині, який опікується сиротами, дітьми з особливими освітніми потребами та неповнолітніми, позбавленими батьківського піклування, спалахнув наприкінці вересня. Тоді моніторинговий візит уповноваженого з питань захисту прав людини Дмитра Лубінця та волонтерів-психологів засвідчив регулярні випадки фізичного, сексуального та психологічного насильства над дітьми.

Представниця омбудсмена Ірина Суслова 3 жовтня зазначила, що відповідний звіт є непублічним документом і має чутливу інформацію щодо дітей, саме тому оприлюднювати його не будуть, аби не зашкодити неповнолітнім.

Дмитро Лубінець вказав, що під час візиту діти та випускники інтернату заявили, що директор закладу вчиняв дії сексуального характеру щодо вихованок, публічно принижував їх, погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

На час перевірки главу навчально-реабілітаційного закладу відсторонили від виконання обов'язків, про що інформував очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Протягом останніх 6 місяців діти та дорослі в їхніх інтересах зверталися до Нацполіції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте уповноважені особи не реагували на заяви. Натомість директор закладу "хизувався безкарністю і потрібними зв'язками".

Невдовзі поліція Львівської області заявляла, що за вказаний період нібито не отримувала жодних звернень, відкинувши звинувачення у бездіяльності.

Там сказали, що останнє звернення щодо закладу отримали у 2023 році, коли представник громадської організації скаржився на незаконні дії керівництва центру.

Тоді перевірка поліції спільно з департаментом освіти і науки Львівської ОДА нібито не підтвердила звинувачення – їм "не вдалося виявили факти порушення", які описували в заяві.

Наразі правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження, зокрема за статтею про сексуальне насильство (частина 3 стаття 153 КК України).

У виданні вказують, що відповідно до інформації джерел, наразі співробітники місцевого департаменту освіти нібито збирають гроші на адвоката для директора реабілітаційного центру.