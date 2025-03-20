Знущання, зґвалтування та каральна психіатрія: що відбувалося в інтернаті на Львівщині

У селищі Великий Любінь, що на Львівщині, директор багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру вчиняв насильство щодо своїх вихованок. Журналістам вдалося з'ясувати, як саме знущалися над дітьми.

А також отримати свідчення одного з дітей про зґвалтування старшокласником. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NGL.media.

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Що відомо про знущання з дітей в спецзакладі

Журналісти видання поспілкувалися з членом моніторингової групи, що перевіряла інтернат, та з вихованцями й волонтерами. Зокрема, голова Офісу дітей та молоді "ДійМО" при Мінсоцполітики Кирило Невдоха, що був у складі групи, каже, що в неї не було мети виявити порушення.

Група лише хотіла відреагувати на звернення дитини. Однак, за його словами, те, що вони побачили – "це або вирок системі захисту дітей, або можливість змінити її".

Варто зазначити, що в цю спецшколу приймають найбільш вразливі категорії дітей. На момент перевірки там перебувало 57 вихованців, які розповіли моніторинговій групі про тиск і образи з боку керівництва закладу. Зокрема, одна з вихованок казала, що її називали "проституткою", "твариною", "мраззю" та "нікому не потрібною".

Окрім цього, дітям бракувало їжі, за погану поведінку їх били лінійкою та кімнатними капцями. Після перевірки у вересні 2024 року омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що діти заявляли про дії сексуального характеру щодо дівчат з боку директора Степана Мащака, публічні приниження, погрози побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні.

За даними видання, вихованки закладу скаржилися, що Мащак лягав до них у ліжко, торкався інтимних місць та примушував цілуватися. Зазначимо, що семеро дітей, які повідомляли про знущання та домагання, в той же день перевели у львівський Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні".

За кілька тижнів п'ятьох з них перевели на сімейні форми виховання. Решту дітей також почали переводити в інші заклади. Станом на березень 2025 року там залишилося близько 20 вихованців.

Що розповіли вихованці про життя в центрі

По справі про сексуальне насильство над дітьми розпочали кримінальне провадження. Адвокат асоціації "ЮрФем" Олег Іванов каже, що слідчі допитали вже понад 60 людей.

Ми працюємо з п’ятьма постраждалими віком від 12 до 17 років, четверо дівчат і один хлопець. Документи, які потрібно було вилучити під час слідства, вже вилучені, слідчі дії тривають,

– розповідає Іванов.

За даними видання, під час розслідування виявили випадки сексуального насильства між дітьми. Один із вихованців дитячого будинку розповів, що у шкільному туалеті його зґвалтував старшокласник. Після цього діти продовжували вчитися в одній школі.

Судові ухвали також свідчать, що вихованці скаржилися, що у них забирали банківські картки з соціальними виплатами. Як вони повідомляють, за ці гроші директор нібито обіцяв купити їм телефони, але не зробив цього.

Журналісти NGL.media поговорили з випускницею інтернату Настею Ваньо. Вона провела в інтернаті 4 роки та розповіла, що на уроках Мащак розповідав про те, що буде з дітьми після закінчення інтернату. До прикладу, повторював: "Ви будете проститутками".

Окрім цього, за її словами, під час нарад директор закликав учителів бити дітей указками чи лінійками за погану поведінку. Про побої на постійній основі розповідали й інші вихованці інтернату.

За непослух дітей відвозили до Львова в обласну психіатричну лікарню. Ніхто не любив туди їхати. Я була там десь п’ять разів, кожного разу за погану поведінку,

– розповіла випускниця закладу.

Вона додає, що підставою для такого покарання могли стати будь-які дії. Зокрема, одного разу дівчина опинилася у психлікарні через те, що забрала в інтернат кота, а коли про це дізнався директор – втекла. У медзакладі, за її словами, видавали таблетки та робили уколи, від яких вона "почувалася як овоч" та "просто дивилася в стіну".

Однак, директор лікарні Богдан Чечотка у розмові з журналістами припустив, що розповідь Ваньо може бути маніпуляцією. Проте не пояснив чому. За його версією, всі діти проходили лікування лише за медичними показами.

Варто зазначити, що у 2024 році через дитяче відділення психлікарні пройшли 15 вихованців, а рік перед тим – ще 20. Водночас після відсторонення Мащака з посади директора жодна дитина з інтернату не їздила на таке лікування.

Додамо, що раніше вихователька Великолюбінського центру отримала підозру за побиття дитини. Її відсторонили від роботи.