Україна та посилення оборони Європи: Кошта скликає спецзасідання Євроради
- Антоніу Кошта скликає спецзасідання Єврокомісії для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи.
- ЄС готовий збільшити фінансову і військову підтримку України.
Голова Європейської ради Антоніу Кошта скликає спецзасідання. Воно пройде уже найближчим часом.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ глави Євроради на саміті "Підтримуй Україну" в Києві 24 лютого.
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Засідання Євроради пройде 6 березня
Антоніу Кошта наголосив, що лише конкретні та чіткі гарантії безпеки зможуть забезпечити справедливий і довготривалий мир в Україні, а також у Європі.
Він наголосив, що ЄС "готовий зробити все можливе для своєї безпеки" і продовжуватиме підтримку України.
Саме тому я скликаю спеціальне засідання Європейської ради наступного тижня, 6 березня, для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи,
– сказав глава Євроради.
Він також додав, що тісно співпрацює із Європейською комісією та її главою Урсулою фон дер Ляєн.
"Ми готові ефективно забезпечити та опрацювати наші оборонні спроможності, а також інвестувати у це. Ми готові збільшити нашу фінансову і військову підтримку України. І ми також готові будувати українське майбутнє в ЄС", – сказав Кошта.
Насамкінець він наголосив, що Україна може розраховувати на них.