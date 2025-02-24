Україна та посилення оборони Європи: Кошта скликає спецзасідання Євроради

Голова Європейської ради Антоніу Кошта скликає спецзасідання. Воно пройде уже найближчим часом.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ глави Євроради на саміті "Підтримуй Україну" в Києві 24 лютого.

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Засідання Євроради пройде 6 березня

Антоніу Кошта наголосив, що лише конкретні та чіткі гарантії безпеки зможуть забезпечити справедливий і довготривалий мир в Україні, а також у Європі.

Він наголосив, що ЄС "готовий зробити все можливе для своєї безпеки" і продовжуватиме підтримку України.

Саме тому я скликаю спеціальне засідання Європейської ради наступного тижня, 6 березня, для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи,

– сказав глава Євроради.

Він також додав, що тісно співпрацює із Європейською комісією та її главою Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми готові ефективно забезпечити та опрацювати наші оборонні спроможності, а також інвестувати у це. Ми готові збільшити нашу фінансову і військову підтримку України. І ми також готові будувати українське майбутнє в ЄС", – сказав Кошта.

Насамкінець він наголосив, що Україна може розраховувати на них.