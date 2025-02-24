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24 Канал Новини світу Україна та посилення оборони Європи: Кошта скликає спецзасідання Євроради
24 лютого, 13:23
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Україна та посилення оборони Європи: Кошта скликає спецзасідання Євроради

Софія Рожик
Основні тези
  • Антоніу Кошта скликає спецзасідання Єврокомісії для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи.
  • ЄС готовий збільшити фінансову і військову підтримку України.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта скликає спецзасідання. Воно пройде уже найближчим часом.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ глави Євроради на саміті "Підтримуй Україну" в Києві 24 лютого.

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Засідання Євроради пройде 6 березня

Антоніу Кошта наголосив, що лише конкретні та чіткі гарантії безпеки зможуть забезпечити справедливий і довготривалий мир в Україні, а також у Європі. 

Він наголосив, що ЄС "готовий зробити все можливе для своєї безпеки" і продовжуватиме підтримку України. 

Саме тому я скликаю спеціальне засідання Європейської ради наступного тижня, 6 березня, для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи, 
– сказав глава Євроради.

Він також додав, що тісно співпрацює із Європейською комісією та її главою Урсулою фон дер Ляєн. 

"Ми готові ефективно забезпечити та опрацювати наші оборонні спроможності, а також інвестувати у це. Ми готові збільшити нашу фінансову і військову підтримку України. І ми також готові будувати українське майбутнє в ЄС", – сказав Кошта.

Насамкінець він наголосив, що Україна може розраховувати на них.