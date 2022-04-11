Спікер Грузії вважає "недоречним" відвідування Бучі та Ірпеня, – Стефанчук

Руслан Стефанчук запросив Шалву Папуашвілі відвідати Бучу та Ірпінь. Відповідь, м'яко кажучи, шокувала главу Верхової Ради України.

За словами народного депутата, його грузинський колега цинічно відмовився приїхати. Про це Руслан Стефанчук повідомив на своїх соціальних мережах.

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Недоречно. Саме так схарактеризував моє запрошення відвідати Бучу та Ірпінь спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі,

– написав глава ВРУ.

"Він вважає неможливим їхати в Україну доти, доки "окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку", яку нам надає Грузія. Як приклад такої потужної підтримки він навів голосування Грузії на користь України на міжнародних майданчиках, на кшталт ООН", – продовжив нардеп.

Підтримка грузинського народу

Руслан Стефанчук наголосив, що Україна "цінує підтримку братнього грузинського народу".

Єдине, що породжує в мене відчуття невимовної бентеги, так це питання: чи доречно називати "недоречним" запрошення приїхати до дружньої країни, і подивитись її біду, розділити її горе, висловити слова підтримки?

– пояснив спікер.

"Мені здається, що друг має зробити це без запрошення", – додав очільник Верховної Ради.

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