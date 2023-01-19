Україні потрібна міжнародна танкова коаліція: Кулеба та Резніков оприлюднили спільну заяву

Дмитро Кулеба та Олексій Резніков наголосили, що Росія не змінила своїх планів щодо України. І закликали країни надати нам важку броньовану техніку й танки.

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосили, що повномасштабна війна Росії з Україною, яка триває вже рік, залишається найбільш серйозною загрозою для міжнародної безпеки з часів Другої світової війни та є безпрецедентним викликом для міжнародної спільноти.

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Наслідки цієї війни відчутні у всьому світі

Кулеба та Резніков зауважили, що Росія не змінила своїх цілей щодо України. Мета країни-агресорки – знищити одну з найбільших держав в Європі та 45-мільйонів населення українського народу.

Росія супроводжує свою агресію численними воєнними злочинами та злочинами проти людяності, зокрема вбиває цивільне населення, завдає масованих ракетних ударів по українських містах, цілеспрямовано нищить цивільну інфраструктуру.

Крім цього, ця війна є небезпечною для євроатлантичної спільноти, адже Росія прагне зруйнувати європейський безпековий порядок та поставити під сумнів життєздатність демократії як форми організації суспільного життя.

Спровокувавши загрозу глобальної продовольчої кризи та ускладнивши міжнародну торгівлю, надзвичайно серйозні наслідки російська агресія спричинила для багатьох держав Африки, Азії та інших континентів.

Загроза нового повномасштабного вторгнення є реальною

Кулеба та Резніков зауважили, що українці довели, що здатні зупинити державу-агресора. Професійність та героїзм українських воїнів показали, що чим міцнішими стануть оборонні спроможності України, тим швидше закінчиться ця жорстока війна.

Практичну військову допомогу Україні надають понад 50 міжнародних держав-партнерів. Міністри подякували за це від імені України, проте зауважили, що Росія все ще має перевагу у живій силі, озброєнні та у кількості військової техніки.

Наразі російські війська продовжують наступальні дії на Сході України й спроба реваншу Росії за її невдачі у війні, зокрема загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною.

Саме тому ми звертаємося до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися, вивести цю допомогу на якісно новий рівень. Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб Збройних Сил України сьогодні є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою та посилення їхніх вогневих та маневрених спроможностей за допомогою танків західних зразків,

– мовиться у повідомленні.

Міністри закликали країни приєднатися до танкової коаліції

Дмитро Кулеба та Олексій Резніков привітали "сміливе і дуже своєчасне рішення" Великої Британії щодо передачі Україні першого ескадрону танків Challenger 2. Проте наголосили, що цього недостатньо для досягнення оперативних цілей.

Тому ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах,

– мовиться у повідомленні.

Також вони звернулися до всіх цих та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свої практичні внески до цієї ініціативи.

Це необхідно для захисту громадян України, заради встановлення справедливості та "заради підтвердження права кожного народу на нашій планеті бути господарем на своїй землі". А також, щоб відстояти цінності миру, свободи й демократії.