Сі Цзіньпін, Дональд Трамп та Володимир Путін 19 листопада ухвалили спільну заяву після тристоронньої зустрічі. Лідери застерегли від ядерної війни, погодили реформу ООН і закликали МКС не зловживати повноваженнями.

Подробиці із заяв президентів передають медіа.

Що відомо про підсумки зустрічі Путіна, Сі й Трампа?

Окремим пунктом домовленостей стало збільшення виробництва та постачання очищених нафтопродуктів для забезпечення стабільних енергетичних потоків.

Сторони вирішили нарощувати випуск пального на благо всіх народів, попри дію міжнародних санкцій щодо експорту російської нафти.

Також учасники саміту окремо зупинилися на принципах міжнародного правосуддя. Вони зійшлися на тому, що ключове значення має дотримання національної згоди та збереження недоторканності представників державної влади.

Три глави держав визнали, що принципи національної згоди та поваги до імунітету державних посадовців мають першочергове значення, і погодилися, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні органи не повинні зловживати своєю юрисдикцією,

– зазначено у тексті документа.

Питання ядерної безпеки та реформа ООН

Значну увагу лідери приділили проблемі глобальної безпеки та нерозповсюдження зброї масового знищення. Сторони зафіксували спільний намір вести постійний діалог для зменшення стратегічних ризиків на світовій арені.

Ядерну війну не можна виграти, і її не можна вести,

– підтвердили очільники трьох держав у спільній заяві.

Крім того, представники Китаю, США та Росії виступили з ініціативою оновлення міжнародних інституцій.

Троє лідерів взяли зобов'язання реформувати ООН, щоб вона могла ефективніше реагувати на глобальні виклики та виконувати ключову місію з підтримання світового миру.

Тристоронній діалог на саміті АТЕС

Як уже повідомлялося на нашому сайті, зустріч лідерів трьох країн проходила у китайському місті Шеньчжень на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Переговори у такому форматі відбулися вперше, а перед цим сторони провели серію двосторонніх контактів щодо контролю над озброєннями та війни в Україні.