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      Спільне звернення до Зеленського "Голосу", "ЄС" і "Батьківщини" в Раді: реакція "слуги народу"

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      Фракції "ЄС", "Голосу" та "Батьківщини" 3 листопада заблокували трибуну ВРУ та звернулися до президента Зеленського. Вони озвучили "червоні лінії", які не мають бути перейдені під час переговорів у нормандському форматі, які 9 грудня відбудуться у Парижі. Нардеп від "Слуги народу" Святослав Юраш зазначив, що це був звичайний політичний хід інших фракцій.

      Таку думку він висловив в прямому ефірі 24 каналу.

      До теми: "Голос", "ЄС" і "Батьківщина" виступили зі спільною заявою в Раді: відео

      Юраш наголосив, що президент також погоджується з тим, що жодних капітуляцій не має бути.

      Вся наша праця в парламенті має бути спрямована на одне – на те, щоб Україна була багатша, успішна та безпечна. Це президент казав сотні разів. А вони прикидаються, що ми приймаємо якусь іншу позицію у цьому контексті. Ми займаємо позицію ту, яку Україна після початку війни займає, в пинципі, в у сіх питаннях .Не питання – Схід чи Захід. Питання – як швидко Захід,
      – наголосив нардеп від "Слуги народу".

      Юраш додав, що Зеленський ще раз озвучив всі свої позиції про "червоні лінії": про території, про людей, про неможливість виборів під дулами. 

      Варто зазначити, що водночас Кремль закидає на перемовини в Парижі інші меседжі, які неприйнятні для України. Там і розведення військ по всій лінії розмежування, і прямі перемовини з так званими Л/ДНР. Наразі на це не реагував президент та монобільшість.  

      На питання про закиди Кремля, Юраш зазначив, що варто дочекатися Парижу і офіційної заяви Путіна.

      "Кремль заявляє багатьма голосами і багато що. У Парижі зможемо офіційно почути від президента Росії, пана Путіна – винуватця всієї нашої біди – конкретні позиції щодо ситуації з нашими переговорами. В реальності ще раз оці припущення, які сказала умовно п'ята прибиральниця третьої вежі Кремля – неприйнятні. Чекаємо на Париж, де офіційно перзидент Росії озвучить позиції", – підсумував Юраш.

      Чого вимагала опозиція в Раді

      "Ми проголошуємо: "Ні капітуляції!" Задля недопущення реалізації сценарію Путіна в Україні парламентські фракції "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина" ухвалили спільну заяву", – сказав Парубій.

      Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін перерахував перелік вимог напередодні нормандського саміту:

      • жодних компромісів щодо унітарної держави і щодо федералізації;
      • жодних компромісів щодо європейського і євроатлантичного курсу;
      • жодних політичних дій, зокрема, виборів на окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації – виведення російських військ, роззброєння незаконно озброєних формувань, встановлення контролю за державним кордоном;
      • жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну;
      • жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

      Дивіться відео: спільне звернення до Зеленського "Голосу", "ЄС" і "Батьківщини" в Раді

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Партія Голос Європейська солідарність ВО Батьківщина Володимир Зеленський Слуга народу Володимир Путін Україна – Росія Нормандська зустріч 2019
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