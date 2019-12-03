Спільне звернення до Зеленського "Голосу", "ЄС" і "Батьківщини" в Раді: реакція "слуги народу"

Фракції "ЄС", "Голосу" та "Батьківщини" 3 листопада заблокували трибуну ВРУ та звернулися до президента Зеленського. Вони озвучили "червоні лінії", які не мають бути перейдені під час переговорів у нормандському форматі, які 9 грудня відбудуться у Парижі. Нардеп від "Слуги народу" Святослав Юраш зазначив, що це був звичайний політичний хід інших фракцій.

Таку думку він висловив в прямому ефірі 24 каналу.

До теми: "Голос", "ЄС" і "Батьківщина" виступили зі спільною заявою в Раді: відео

Юраш наголосив, що президент також погоджується з тим, що жодних капітуляцій не має бути.

Вся наша праця в парламенті має бути спрямована на одне – на те, щоб Україна була багатша, успішна та безпечна. Це президент казав сотні разів. А вони прикидаються, що ми приймаємо якусь іншу позицію у цьому контексті. Ми займаємо позицію ту, яку Україна після початку війни займає, в пинципі, в у сіх питаннях .Не питання – Схід чи Захід. Питання – як швидко Захід,

– наголосив нардеп від "Слуги народу".

Юраш додав, що Зеленський ще раз озвучив всі свої позиції про "червоні лінії": про території, про людей, про неможливість виборів під дулами.

Варто зазначити, що водночас Кремль закидає на перемовини в Парижі інші меседжі, які неприйнятні для України. Там і розведення військ по всій лінії розмежування, і прямі перемовини з так званими Л/ДНР. Наразі на це не реагував президент та монобільшість.

На питання про закиди Кремля, Юраш зазначив, що варто дочекатися Парижу і офіційної заяви Путіна.

"Кремль заявляє багатьма голосами і багато що. У Парижі зможемо офіційно почути від президента Росії, пана Путіна – винуватця всієї нашої біди – конкретні позиції щодо ситуації з нашими переговорами. В реальності ще раз оці припущення, які сказала умовно п'ята прибиральниця третьої вежі Кремля – неприйнятні. Чекаємо на Париж, де офіційно перзидент Росії озвучить позиції", – підсумував Юраш.

Чого вимагала опозиція в Раді

"Ми проголошуємо: "Ні капітуляції!" Задля недопущення реалізації сценарію Путіна в Україні парламентські фракції "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина" ухвалили спільну заяву", – сказав Парубій.

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін перерахував перелік вимог напередодні нормандського саміту:

жодних компромісів щодо унітарної держави і щодо федералізації;

жодних компромісів щодо європейського і євроатлантичного курсу;

жодних політичних дій, зокрема, виборів на окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації – виведення російських військ, роззброєння незаконно озброєних формувань, встановлення контролю за державним кордоном;

жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну;

жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

Дивіться відео: спільне звернення до Зеленського "Голосу", "ЄС" і "Батьківщини" в Раді