Спільні військові навчання України та НАТО переходять у активну фазу – Голос Америки

У міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2021", які проходять в Україні, завершилася морська частина маневрів і розпочалась активна фаза берегової компоненти. У рамках навчань американські та українські розвідувальні групи здійснили десантування у тил умовного противника, з метою виявлення баз незаконних збройних формувань та важливих об'єктів інфраструктури.

Маневри триватимуть до 10 липня. Вже 17 липня Україна, США, Литва та Польща проведуть спільні військові навчання "Три мечі" на Яворівському полігоні, що на Львівщині.

До теми На тлі навчань "Сі Бриз": Росія перекидає свої кораблі у Чорне море

Навчання матимуть виключно оборонний характер. Вони мають на меті покращити взаємодію між військовими України та НАТО.

У США відреагували на режим Лукашенка

Західні уряди та міжнародні оглядачі прокоментували вирок білоруському опозиціонеру Віктору Бабарико. Його засудили до 14 років позбавлення волі. Конкурента Олександра Лукашенка на виборах арештували у червні 2020 року й звинуватили в отримання хабаря в особливо великому розмірі.

Вакцини від США для України

Україна стане одним із найбільших отримувачів вакцин від США. Американський уряд закупить і передасть додаткові 500 мільйонів доз вакцини Pfizer, які розподілять у різних країнах світу, зокрема, в Україні. Першу дозу вакцини отримали вже приблизно 5% українців.

Послаблення карантину в світі

Канада, Велика Британія, Німеччина та ще низка країн оголосили про поступове послаблення коронавірусних обмежень. Підставою цього є успіхи у вакцинації. Протиепідемічні обмеження скасують вже до кінця липня. 85% дорослого населення Великобританії отримали щонайменше 1 дозу.

Повний випуск програми "Голос Америки" на 24 каналі: дивіться відео