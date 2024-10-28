У Воронезькій області БпЛА вже вдруге атакували спирзавод: де розташоване селище Красне

У мережі повідомляють, що безпілотники атакували спиртзавод у селі Красне, що у Новохоперському районі Воронезької області Росії. Якщо це підтвердиться, то означатиме, що це вже вдруге об'єкт перебуває під ударом БпЛА.

Адже ще на початку місяця оприлюднили інформацію про атаку на спиртзавод у тому ж населеному пункті. 24 Канал показує на карті, де розташоване селище та безпосередньо завод.

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Де розташоване Красне

У Воронезькій області скаржаться на атаку дронів, та заявляють про ураження спиртзаводу "Етанол-Спірт" у селищі Красне, Новохоперського району, де спалахнула масштабна пожежа. Губернатор Гусєв каже, що нібито "внаслідок падіння одного БПЛА пошкоджено прибудову до господарського приміщення на промисловому підприємстві".

Відомо, що "Етанол-спірт" виготовляє етиловий спирт та різноманітні корми для тварин з відходів виробництва етанолу. Це підприємство одне з найпотужніших в Росії, у 2021 році його модернізували на загальну суму у близько 1 мільярд рублів. Згідно з даними російських ЗМІ, "Етанол-спірт" здебільшого працює на державні замовлення Росії.

Селище Красне у Воронезькій області: дивіться на карті

Вищезгаданий спиртзавод обладнаний власною ТЕС, зовнішніми резервуарами для зберігання, цехом для перероблення зерна та низкою іншими. До речі, російська сторона каже про начебто збиття засобами ППО 10 БпЛА у Воронезькій області. Також місцева влада повідомляє, що було пошкоджене ще одне промислове підприємство в регіоні.