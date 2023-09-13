Лідерки суспільних змін: чотири українки увійшли до авторитетного списку 100 Next від Time

Видання Time опублікувало щорічний список 100 Next. У ньому представлені найвпливовіші люди світу серед нового покоління. Також не може не тішити, що до нього увійшли чотири українки.

Власне, 13 серпня стало відомо, що до цього списку увійшли: підприємиця Анастасія Волкова, народна депутатка й командирка батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич, міністерка економіки Юлія Свириденко та виконавча директорка київського "Центру протидії корупції" Дар'я Каленюк.

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Українки у списку від Time

Варто сказати, що цей проєкт стартував у 2019 році та є логічним продовженням таких конкурсів від американського міжнародного видання, як "Людина року" та TIME100. Як зазвичай, цьогоріч увесь список поділений на п'ять категорій:

"Лідери";

"Митці";

"Феномени":

"Новатори";

"Захисники".

Отже, Юлія Свириденко увійшла до списку "лідерів"; Анастасія Волкова – до "новаторів", а Яна Зінкевич і Дар'я Каленюк – до "захисників".

Також важливо, що інша впливова людина повинна написати коротку колонку про кожного з тих, хто увійшов до списку.

"Вона висвітлює російські воєнні злочини, докладно описуючи історії окремих українців. Вона ганьбить олігархів і компанії, які наживаються, вливаючи гроші в російську військову машину" , – написав американський юрист та правозахисник Кеннет Рот про Дар'ю Каленюк.

, – написав американський юрист та правозахисник Кеннет Рот про Дар'ю Каленюк. "Вона відіграла важливу роль у порятунку українських життів на передовій. 28-річна військова ветеранка є командиркою українського цивільного медичного батальйону "Госпітальєри", не кажучи вже про те, що вона – одна з наймолодших депутаток. Її команда може підготувати нове покоління волонтерів-парамедиків" , – йдеться у матеріалі журналіста Time Армані Сіда про Яну Зінкевич.

, – йдеться у матеріалі журналіста Time Армані Сіда про Яну Зінкевич. "Кліматична криза вплине на все, зокрема на їжу на наших тарілках. Щоб адаптуватися, сільськогосподарська галузь має контролювати викиди... На щастя, є такі провидці, як вона, – генеральна директорка Regrow Ag. Її компанія надає можливості вимірювання та моніторингу для кількісного визначення та зменшення викидів у фермерському господарстві" , – констатував американський інвестор Томас Стеєр про Анастасію Волкову.

, – констатував американський інвестор Томас Стеєр про Анастасію Волкову. "Навіть у найважчі часи вона не мала жодних сумнівів у тому, що український народ переможе. Вона була зосереджена на тому, щоб закласти основу для відбудови України. Вона має глибокі знання в економіці, пристрасть до використання активів України в усьому: у сільському господарстві, зелених технологіях, а також у жорсткій боротьбі з корупцією", – зазначила міністерка торгівлі США Джина Раймондо про Юлію Свириденко.

До теми Зеленський та Дух України – персони року за версією Time

Згадаємо наостанок, що у квітні 2023 року видання Time опублікувало список 100 найвпливовіших людей року. До нього увійшли: перша леді Олена Зеленська, а також правозахисниця й нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук. Їхні імена можна було побачити в розділі "Лідери".