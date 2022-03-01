Список лише починається: хто з російських посадовців вже має підозри за війну в Україні

Вранці 24 лютого Росія нахабно атакувала Україну. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що є список російських посадовців, яким вже оголошена підозра за війну.

За її словами цей чорний список тільки починається. Адже туди додадуться ще сотні окупантів та їхніх посіпак.

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Хто з російських посадовців має підозри за війну в Україні

Станом на зараз Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни наступним особам:

міністру оборони та начальнику Генерального штабу Росії;

головнокомандувачу Нацгвардії Росії;

директору Служби зовнішньої розвідки Росії;

Голові Ради федерації Росії;

директору ФСБ Росії;

Міністру внутрішніх справ Росії;

заступнику Голови Радбезу Росії;

Голові Держдуми Федеральних зборів Росії;

Повноважному представнику Президента Росії у Центральному федеральному окрузі.

Їх оголошено в розшук, а до суду скеровуються клопотання про арешт.

І цей чорний список тільки починається! Там будуть сотні окупантів та їхніх посіпак. Рахуйте: 450 депутатів Держдуми, 167 депутатів Ради Федерації, генералітет. Всі, через кого нашу країну зараз бомблять,

– підсумувала Венедіктова.

Крім того, відкрите кримінальне провадження по Білорусі – плацдарму і пособнику вторгнення. За словами генпрокурорки України, вони на черзі.

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