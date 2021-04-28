Росіянам вкотре показують, хто їхні "вороги", – Огризко про список "недружніх країн"

Росія створила список "недружніх країн", у який увійшли, зокрема, Сполучені Штати Америки. У такий спосіб Кремль хоче вкотре показати, кого вважають ворогами.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Він додав, що так Росія показує свою образу ледь не на весь світ.

До теми Росія формує список "недружніх країн", у ньому вже є США

За його словами, головна ідея списку полягає у тому, що російські громадяни не зможуть працювати у посольствах чи консульствах цих "недружніх" країн.

Росія у такий спосіб намагається сказати своє "фе" цим країнам, але б'є по власних громадянах,

– зауважив Огризко.

Ймовірно, цей список потрібен Росії для чергової атаки на демократичні процеси всередині країни. Експерти підкреслили, що зміни в конституції, де розширили поняття "іноземний агент", ідеально підходять до пропагандистської риторики та створює ілюзію оточеної ворогами фортеці.

Насадження шпіономанії всередині Росії дозволить пояснити внутрішньому споживачу подальшу ізоляцію, придушення протестів та посилення санкційного тиску.

Це лише черговий спосіб, на мою думку, показати самим росіянам, що їхня влада сильна і вона знає, хто їхні вороги,

– сказав Огризко.

"Влада каже: "Ми будемо з ними боротися, вони паскудні – весь час нас обкладають якимись санкціями", – додав ексміністр.

Дипломатична війна Росії та Заходу виходить на новий рівень. Висилки дипломатів можуть стати лише початком нової хвилі конфронтації.

У Європарламенті розглядають питання про відключення Росії від SWIFT та закликають до жорсткіших санкцій проти Кремля та російських олігархів. Росія погрожує відповісти дзеркально, однак які дієві важелі тиску має Москва проти Вашингтона та Брюсселя – знають лише у Кремлі.

Список "недружніх країн" Росії: коротко