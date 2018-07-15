12:22
15 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 16°C
  • понеділок
    26°C 19°C
  • вівторок
    21°C 18°C
  • середа
    22°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Співачка Аріана Гранде зірвала мережу новим кліпом: відео

632 Читать новость на русском
Аріана Граде презентувала новий кліп
Аріана Граде презентувала новий кліп / Скріншот

Популярна співачка Аріана Гранде після новини про заручини активно продовжує займатись своєю кар'єрою. Зірка випустила кліп до нової пісні "God is a woman", яким вже зірвала мережу.

У свої 25 років зваблива Аріана Гранде може похизуватись чималими успіхами. Кожна її пісня має успіх в світових чартах, а кліпи переглядають мільйони прихильників. 

Читайте також: Монатік і Надя Дорофеєва зняли кліп у Ніцці: перші кадри

Тепер артистка показала нову відеороботу, в якій зіграла роль бога. У кліпі до пісні "God is a woman" Аріана Гранде зіграла головну роль. Зірка показала звабливі танці та процес створення світу. За ідеєю режисера ролика Дейва Мейєрса, саме жінка стала творцем Всесвіту. На фінальних кадрах Аріана Гранде навіть з'явилась на знаменитій фресці Мікеланджело Буонарроті з циклу про створення світу. 

Всього за 2 доби відео переглянули понад 14 мільйонів користувачів мережі. Прихильники артистки засипали Аріану Гранде компліментами та схвальними відгуками.

Дивіться відео кліпу Аріани Гранде на пісню "God is a woman":

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
сьогодні, 12:01 Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
Олексій Чибісов 195
Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
сьогодні, 08:32 Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
Ольга Черненко 1604
"Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
14 липня, 22:01 "Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
Ukrainer 705
Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
14 липня, 21:03 Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
Блог Соцмережі 3136
Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
14 липня, 20:06 Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
Блог Соцмережі 1232
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук