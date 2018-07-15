Співачка Аріана Гранде зірвала мережу новим кліпом: відео

Популярна співачка Аріана Гранде після новини про заручини активно продовжує займатись своєю кар'єрою. Зірка випустила кліп до нової пісні "God is a woman", яким вже зірвала мережу.

У свої 25 років зваблива Аріана Гранде може похизуватись чималими успіхами. Кожна її пісня має успіх в світових чартах, а кліпи переглядають мільйони прихильників.

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Тепер артистка показала нову відеороботу, в якій зіграла роль бога. У кліпі до пісні "God is a woman" Аріана Гранде зіграла головну роль. Зірка показала звабливі танці та процес створення світу. За ідеєю режисера ролика Дейва Мейєрса, саме жінка стала творцем Всесвіту. На фінальних кадрах Аріана Гранде навіть з'явилась на знаменитій фресці Мікеланджело Буонарроті з циклу про створення світу.

Всього за 2 доби відео переглянули понад 14 мільйонів користувачів мережі. Прихильники артистки засипали Аріану Гранде компліментами та схвальними відгуками.

Дивіться відео кліпу Аріани Гранде на пісню "God is a woman":