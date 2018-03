Співачка Майлі Сайрус знялась у спокусливій фотосесії до Великодня: пікантні знімки

Популярна американська співачка та акторка Майлі Сайрус полюбляє робити несподівані сюрпризи прихильникам. На сторінці в Instagram вона опублікувала спокусливі знімки у великодніх образах.

Пікантні світлини зірки зробила відомий фотограф Віджата Мохіндра. Майлі Сайрус обрала для зйомки саксапільний образ пасхального кролика.

Щасливого Великодня,

– лаконічно написала Майлі Сайрус.

На світлинах зірка позує у спокусливій сукні з пікантним декольте, вбравши вушка кролика. Також співачка сфотографувалась з великим зайцем, який імітує шмагання знаменитості.

Великодні декорації, сексуальні плаття та пікантні пози кардинально змінили стереотипи підписників Майлі Сайрус про свято. "Де ж такі пасхальні кролики живуть", "Гаряча Майлі", "Найсексуальніший кролик", "Божевільно, але мило", – не стримували емоцій вражені прихильики зірки.

Хто така Майлі Сайрус?

Це популярна американська співачка, відома хітами I Thought I Lost You, Wrecking Ball, See You Again. Майлі Сайрус є володаркою кількох музичних премій, зокрема, MTV Europe Music Awards. Окрім цього, зірка зінмалась у фільмах "Остання пісня", "Ханна Монтана", "Літо. Однокласники. Любов", "Агент під прикриттям".