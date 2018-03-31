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Співачка Майлі Сайрус знялась у спокусливій фотосесії до Великодня: пікантні знімки

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Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Фото із соцмереж

Популярна американська співачка та акторка Майлі Сайрус полюбляє робити несподівані сюрпризи прихильникам. На сторінці в Instagram вона опублікувала спокусливі знімки у великодніх образах.

Пікантні світлини зірки зробила відомий фотограф Віджата Мохіндра. Майлі Сайрус обрала для зйомки саксапільний образ пасхального кролика.

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Щасливого Великодня,
– лаконічно написала Майлі Сайрус.

На світлинах зірка позує у спокусливій сукні з пікантним декольте, вбравши вушка кролика. Також співачка сфотографувалась з великим зайцем, який імітує шмагання знаменитості.

Великодні декорації, сексуальні плаття та пікантні пози кардинально змінили стереотипи підписників Майлі Сайрус про свято. "Де ж такі пасхальні кролики живуть", "Гаряча Майлі", "Найсексуальніший кролик", "Божевільно, але мило", – не стримували емоцій вражені прихильики зірки.

“Good” Friday !

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

Хто така Майлі Сайрус?
Це популярна американська співачка, відома хітами I Thought I Lost You, Wrecking Ball, See You Again. Майлі Сайрус є володаркою кількох музичних премій, зокрема, MTV Europe Music Awards. Окрім цього, зірка зінмалась у фільмах "Остання пісня", "Ханна Монтана", "Літо. Однокласники. Любов", "Агент під прикриттям".

Теги: LifeStyle Музика Великодні свята
Джерело: 24 Канал
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