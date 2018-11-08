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      Співачка Tayanna прийшла на світську подію у пікантному вбранні: гарячі фото

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      Співачка Tayanna на ELLE Style Awards
      Співачка Tayanna на ELLE Style Awards / Elle

      Популярна українська співачка Tayanna, менш відома як Тетяна Решетняк, вирішила обрати для світського заходу досить пікантний образ. Відповідні фото зірка опублікувала у своєму блозі.

      Співачка Tayanna стрімко увірвалась до українського шоу-бізнесу. Відтак артистка є званою гостею на найпрестижніші світські події країни. Зокрема, щорічну церемонію нагородження ELLE Style Awards. 

      Читайте також: Це такий смарт-секс, – Tayanna прокоментувала провокативну фотосесію з Аланом Бадоєвим

      На захід Тетяна Решетняк прийшла у досить провокативному вбранні. Артистка обрала прозору шифонову сорочку в цятки, тому всі учасники ELLE Style Awards мали змогу помилуватись стрункою фігурою зірки та її чорною білизною. Не менш пікантним виявились і штани Tayanna, які мали чималі розрізи. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

       

      Варто зазначити, що Тетяна Решетняк не вперше погоджується приміряти гарячі образи. Нещодавно зірка вбрала сексапільні вбрання у фотозйомці з режисером Аланом Бадоєвим. Пікантні світлини з'явились у модному глянці XXL та викликали фурор у мережі.

      Теги: Новини України LifeStyle Музика
      Джерело: 24 Канал
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